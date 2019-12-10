Kara Mizah Sevenleri Mutlu Edecek 21 Karikatürüyle Disse ile Tanışın

10.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:16

Disse, dünyaya farklı bir açıdan bakmayı seven İtalyan bir sanatçı. Tarzıyla Türkiye'yle buluşturduğumuz Joan Cornella'yı görüyoruz. Kara mizahı seviyorsanız çizimleri hoşunuza gidecektir. Henüz yolun başında olduğunu söylüyor ama gayet keyifli şeyler düşünmüş. Bazılarını eminiz siz de düşünmüşsünüzdür. İşte komik karikatür çalışmları:



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