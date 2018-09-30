Kara Leylek Kanadına Takılan "Platin"Le Yaşama Bağlandı

Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kanadı kopmak üzere bulunan kara leylek, kanadına platin takılarak tedavi edildi.

Deltada "Leylek Köyü" olarak bilinen Doğanca Mahallesi'nde yaralı bulunan kara leylek, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, leyleği tedavisinin yapılması için Kuş Cenneti içindeki Büyükşehir Belediyesine ait veteriner kliniğine götürdü.

Burada veteriner hekim Paria Tabatabaei tarafından ilk tedavisi yapılan leyleğin kanadının tamamen parçalanmış ve kopmak üzere olduğu, kanadı sadece sinirlerin tuttuğu tespit edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürülen ve burada ameliyata alınan leyleğin kanadına platin takıldı. Kara leyleğin fizik tedavi ile yeniden uçup doğaya dönmesinin sağlanması hedefleniyor.

Tabatabaei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay önce kendilerine getirilen leyleği hemen ameliyata aldıklarını söyleyerek, "Hemen ameliyat yaptık. Kemik uçlarını bir araya getirdik ve pin uygulamasıyla, yani platin ile kanadını birleştirdik. Bir telle de kanadın etrafını iyileşme sürecinde destekledik. Bir ay kanadında kaldıktan sonra pini çıkardık." dedi.

Kara leyleğin kanadının tamamen iyileştiğini dile getiren Tabatabaei, şunları ifade etti:

"Önümüzde uzun bir fizik tedavi süreci var. Çünkü bir aydır hiç kullanmadığı kanadının güçlendirilmesi gerekiyor. Tekrar doğaya dönmesini sağlamamız için bir yıl gibi bir süre fizik tedavi yapacağız ve yeniden uçmasını sağlayacağız. Rahat bir ortamda kaldıklarında yabani kuşlar, tedaviye olumlu cevap veriyor. Bizim de onlara bu imkanı verebileceğimiz rehabilitasyon merkezimiz var."

Tabatabaei, kara leyleğin tedavi edilmemesi halinde doğada tek kanatla yaşayamayacağı için yırtıcı kuşların hedefi haline gelebileceğine dikkati çekerek, tedavi ile leyleğe ikinci yaşam şansı sunduklarını dile getirdi.