Kara Kuvvetlerindeki 'ankesör' soruşturmasında 32 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetlerindeki 'ankesör' soruşturmasında 32 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Dunya.com

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