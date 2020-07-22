Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda örgütle irtibatı tespit edilen 19'u aktif, biri ihraç, dördü emekli ve biri istifa etmiş olan toplam 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA