Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi - Haberler Ekonomi
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Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

AA, Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Demir, teslim edilen SİHA'larda yerli imkanlarla üretilen CATS kameraların kullanıldığının bilgisini verdi.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

İsmail Demir, Twitter, Milli, SİHA, Ekonomi, Haber

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