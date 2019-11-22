22.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:32

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha için 208 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA