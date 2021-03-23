Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı (2)
23.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:50
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheliye yönelik operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı