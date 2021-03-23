Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 19 gözaltı kararı

ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 11'i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 11'i aktif görevde, 3'ü emekli, 2'si ihraç 16 astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 19 şüphelinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı