Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 55'inci ATAK helikopterini envanterine aldı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bir adet T-129 ATAK helikopterini daha envanterine eklediğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bir adet T-129 ATAK helikopterini daha envanterine eklediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 55'inci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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