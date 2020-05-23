Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi hayatını kaybetti.
23.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:32
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi hayatını kaybetti.
Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan Semiha Dündar dün akşam evinde vefat etti.
Acı haberi alan Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek, taziyeleri kabul etti.
Semiha Dündar'ın cenazesi bu sabah Manisa'da toprağa verilecek.
Kaynak: AA