Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti
Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.
05.09.2019 18:00
Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.
Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatmakta olan dört vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA