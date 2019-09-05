Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti

Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti

Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.

05.09.2019 17:54
Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle nakletti

Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatan dört hasta, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi.


Şırnak Valiliğinin talebi üzerine Beytüşşebap Devlet Hastanesinde yatmakta olan dört vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine nakledildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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