KARA KOVANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
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KARA KOVANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi arıcılık eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, yılbaşında başlattığı proje ile yüz yıllık kara kovanları gün yüzüne çıkardı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi arıcılık eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, yılbaşında başlattığı proje ile yüz yıllık kara kovanları gün yüzüne çıkardı.

Arıcılık usta öğreticisi Yıldız Zeynep Mavi, kursiyerlerine ataların yüz yıllar önce yaptıkları kara kovan arıcılığını öğretmek için çalışma başlattı. Mavi, ataların gittikleri yaylalardan, yollardan giderek o ambiyansı ve o duyguyu hissederek, ürettikleri tamamen doğal bal kalitesini ve lezzetini yakalamayı hedeflediklerini kaydetti. Yılbaşında başlattıkları proje kapsamında Orta Akdeniz'de orman köylerinde bulunan 100 yıllık tarihi kara kovanları evlerin depolarından, odunluklardan derleyerek üretime geçirdiklerini dile getiren Mavi, "Buradaki amacımız organik üretime dikkat çekmekti. Projemizin yıl güzergahı 100 yıl önce, 80 yıl önce, 90 yıl önce Yörüklerin üretim güzergahını göç yurtlarını, göç yollarını takip ettik. En az 3 yayla gezerek en son 2200 rakımda başlayan ve daha da yüksek rakımlara ulaşan Musabozulduğu Yaylası'nda sezonun tam da ortasında üretimimizi takip ediyoruz. 100 yıl öncesinde Yörüklerin atalarımızın yaptığı üretim ve tükettiğimizde genzimizi yakan, kokusuyla bizi etkileyen, 100 yıl önceki o tadı, o ambiyansı, o senfoniyi yakalamak istedik" dedi.

Üretici ve kursiyer Rukiye Aydın ise kara kovan balını küçük yaşlarda tattığını belirterek, "Çok lezzetli bir baldı ve hiçbir zaman, sonra yiyemedik. Şimdi bu projeye dahil oldum. Kendimiz üretmeye başladık. Çok şifalı, faydalı bir bal. Arıya hiçbir el değmeden ürettiği için ağızda petekleri bile dağılan sağlıklı bir bal" diye konuştu.

Kursiyerlerden Emre Ersen de "Yörüklerin göç güzergahı üzerinde kara kovan bal üretimini duyduk. Bunun üzerine kursa başvurdum. Atalarımızın üretmiş olduğu bal kalitesinde bal üretmek için değerli bilgilerle birlikte kara kovan üretim tesisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

KARA KOVANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
KARA KOVANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
KARA KOVANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
KARA KOVANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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