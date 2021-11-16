AYDIN (Habermetre) - Kendine has tadı ve aromasıyla ünlü Muş'un kara kovan balında hasat başladı. Lezzetini şehrin yüksek rakımlı yerlerinde yetişen bitkilerin nektarlarından alan bu eşsiz bal, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor. Arıcılar kara kovan balı ile Muş ekonomisine 36 milyon liradan fazla katkı sağlıyor. Muş'un yüksek rakımlı dağlarında katkı maddesi kullanılmadan üretilen kara kovan balının hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, kentin yüksek rakımlı dağlarında yaklaşık 82 çeşit endemik bitkinin bulunduğunu ve arıcılık için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Türkiye'de bal hasadının en geç yapıldığı illerden birinin Muş olduğunu belirten Aydın, "Bölgede kilogramı 350-500 lira arasında satılan kara kovan balı kısa sürede tüketiliyor. İl genelinde toplan 1000 kara kovan ve 53 bin fenni kovandan yaklaşık 700 ton bal elde ediliyor ve ekonomiye 36 milyon 500 bin lira katkı sağlanıyor. " diye konuştu.

Bölgedeki balın aromasının farklı olduğunu aktaran Aydın, "Bu yıl arıcılarımıza 750 bin lira destek verdik. Bakanlığımız açıklama yaptı. Önümüzdeki dönemde arıcılık yapan çiftçilerimize kovan başına 20 lira destek veriyoruz. " dedi.

Arıcılardan Abdullah Uyanık da bu yıl 500 kilo bal elde edeceğini ifade etti. muş kara kovan balı destek tarım ve orman

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