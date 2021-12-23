MUŞ (Habermetre) - KARA KIŞTA MİNİK CANLAR EMİN ELLERDE MUŞ BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI SAHİPSİZ BIRAKMIYOR Muş Belediyesi, soğuk kış şartlarında barınma ve yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Kar yağışının ardından etkisini hissettiren soğuk havalar nedeniyle sokak hayvanlarının imdadına Muş Belediyesi yetişiyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personeller, rutin çalışmalarının yanı sıra şehrin birçok noktasına yiyecek bırakarak sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düşmesi ile Muş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının korunması ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Ekipler; barınma, yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan hayvanları tespit ederek bakımevine götürüyor. Burada rehabilite edilen hayvanlar, hava koşulları göz önünde bulundurularak doğaya salınıyor. Ekipler, yaptıkları bu çalışmanın yanı sıra şehrin belirli bölgelerine yem bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlıyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi görevlileri zorlu kış şartlarında bakıma muhtaç sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayarak sorumluluk bilinci ile hareket ediyor. Tedavi ve bakım ihtiyacı olan hayvanlar barınağa getirilerek koruma altına alınıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Soğuk havanın etkili olduğu ilimizde rutin çalışmalarımızın yanı sıra sokak hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Barınma, yiyecek veya su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını hayvan bakımevine getirerek rehabilite ediyoruz. Aynı şekilde ekiplerimiz belli noktalara yem bırakarak minik canların aç kalmamasını sağlıyor. Bakım ve tedavisi yapılan hayvanlar, hava koşullarına göre tekrar doğaya salınıyor" dedi.

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