Kara Kış Tüm Yurtta Etkisini Göstermeye Başladı, 2 İlde Okullar Tatil Edildi

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası sonrası yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derecelere kadar düştü. Tunceli'nin Pülümür ilçesi ve Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu sabahtan itibaren sağanakyağmur bekleniyor ve Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ederek mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Türkiye'nin doğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara (buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İstanbul, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAYBURT VE TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime bugün (15 Kasım Perşembe) ara verilecek. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmişti.

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU PERSONELİ 1 GÜN İZİNLİ SAYILACAK

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, eğitim ve öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Duyuruda hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIKLARI

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;Perşembe sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 m rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.