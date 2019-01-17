Kara kış, sürücüleri yolda bıraktı

Yüzlerce aracın geçişine izin verilmiyor

2 gündür yolda mahsur kaldılar

MALATYA - Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun kapalı olması nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunu kullanan araç sürücülerine geçiş izni verilmiyor. Malatya'nın Darende ilçesinde bekletilen araç sürücüleri ise araçlarında ve dinlenme tesislerinde yolun açılmasını bekliyor.

Doğu Anadolu illerinden gelerek D-300 karayolu üzerinden Batı yönüne gitmek isteyen yüzlerce araç, Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kaldı. Trafik polisleri, Malatya'nın Darende ilçesi çıkışında yolun kapalı olması nedeniyle araçların geçişine izin vermiyor. 24 saate yakındır kapanan yolun birçok kez açıldığı ancak şiddetli fırtına ve kar yağışı ile tekrar kapandığı öğrenildi.

Yolun kapalı olması nedeniyle birçok yolcu otobüsü, tır ve otomobil ise Darende ilçe çıkışında bekliyor. Mahsur kalan vatandaşların birçoğu Darende Belediyesi sosyal tesislerinde ve öğretmen evinde konaklarken bazı sürücüler ise araçlarında beklemeyi tercih ediyor.

Tır sürücüleri ise zamanında varacağı noktaya yetişemedikleri için mağdur olduklarını söyleyerek, Karayolları Genel Müdürlüğüne tepki gösteriyorlar. Yolun açılmamasına tepkili olan sürücüler, yetkilileri göreve çağırarak biran önce yollarına devam etmek istediklerini söylediler.

Kaynak: İHA