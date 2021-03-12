Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle insanlar şaşkınlık yaşarken 4 ilçeye bağlı 33 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ocak ve Şubat ayının büyük bir kısmını mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla geçiren Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Posof'ta 8, Çıldır'da 7, Hanak'ta 14 ve Göle'de 4 olmak üzere 33 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın Ardahan-Artvin Karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof Karayolu Ilgar Dağı mevkiinde de etkili olduğu belirtildi.

Karayolları ekipleriyse Sahara Geçidi ile Ulgar Dağı Geçidi'nde yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ