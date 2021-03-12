Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı

12.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:27

Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü.

Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle insanlar şaşkınlık yaşarken 4 ilçeye bağlı 33 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ocak ve Şubat ayının büyük bir kısmını mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla geçiren Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Posof'ta 8, Çıldır'da 7, Hanak'ta 14 ve Göle'de 4 olmak üzere 33 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın Ardahan-Artvin Karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof Karayolu Ilgar Dağı mevkiinde de etkili olduğu belirtildi.

Karayolları ekipleriyse Sahara Geçidi ile Ulgar Dağı Geçidi'nde yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalara devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kara kış geri geldi, 33 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:40:58. #1.14#
title