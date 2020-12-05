Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
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Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı

05.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:21

Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı Gümüşhane'de inekler kış mevsimi öncesinde ahırlarına konulmadan bebek gibi yıkanarak temizlendi İnekler temizlik sonrası ahırlarına konuldu Gümüşhane'de kış mevsimini ahırlarda geçirecek olan inekler kara kazanlarda ısıtılan sularla sabun ve...

Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı

Gümüşhane'de inekler kış mevsimi öncesinde ahırlarına konulmadan bebek gibi yıkanarak temizlendi

İnekler temizlik sonrası ahırlarına konuldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kış mevsimini ahırlarda geçirecek olan inekler kara kazanlarda ısıtılan sularla sabun ve fırça yardımıyla yıkanarak ahırlarına konuldu.

Kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde yaşayan ve hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdüren Can ailesi, kış mevsimi boyunca ahırda kalacak ineklerini yoğun bir çalışmayla bebek yıkar gibi yıkadı.

Mahalledeki uygun bir noktada yakılan ateşin üzerine atılan kara kazanda su ısıtan vatandaşlar daha sonra ahırdan çıkartarak tek tek getirdikleri inekleri tepeden tırnağa sabun ve fırça yardımıyla yıkadı.

Yıkama sırasında havanın soğuk olması nedeniyle sırtlarından buhar çıkan inekler hallerinden memnun bir şekilde uslu uslu dururken, bu zorlu görev ailenin tüm bireylerinin yardımıyla bir gün boyunca devam etti.

Hayvan sahiplerinden Recep Can hem inşaatlarda çalıştığını hem tarımla uğraştığını hem de hayvancılık yaptığını belirterek "20'ye yakın büyükbaş hayvanımız var. Yılın bu mevsiminde inekleri sıcak suyla yıkıyoruz. Kış sezonunda hayvanlar ahırda çok kalacaklar. Temiz dursunlar diye yıkıyoruz. Dedelerimiz de devamlı böyle yapardı. Bizde onlardan öğrendiğimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okula gidemeyen ve uzaktan eğitim alan 13 yaşındaki Halenur Can ise "Okul olmadığı için bugün annemlere yardım ediyorum. Bugün inek yıkama günümüz ve hep birlikte ineklerimizi yıkıyoruz" diye konuştu.

Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı
Kara kazanda sular bu kez 'inekler' için ısıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

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