Kara Kartal yeniden hayat buldu!

25.09.2019 08:41

Marmaris'te yaşayan Kazakistanlı Ressam ve El İşleri Sanatçısı Zhanna Bekisheva (34), resimle başladığı sanat hayatını, resimlerini doğal malzemelerle 3 boyutlu hale getiriyor ve kendine özgü tablolar oluşturarak sürdürüyor.

Birçok karma sergide yer alan Sanatçı Zhanna Bekisheva ilk kişisel sergisini dün ( 24 Eylül 2019) Blue Port AVM'de sanatseverlerin beğenisine sundu. 11 eserin yer aldığı sergide ise Kazakistan'a özgü bilinen ve özellikle Beşiktaş taraftarlarının büyük ilgisini çeken Kara Kartal tablosu ve Swarovski taşlarla süslü Belly Dancer (Dansöz) tablosu dikkat çekiyor. Sergi 1 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kazakistan Almati Kaynar Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan; çok iyi derecede Rusça, İngilizce ve Türkçe bilen Sanatçı Bekisheva ilkokul yıllarından beri resim yaptığına dikkat çekerek; "8 yıl önce Marmaris'e tatile geldim ve burada yaşamaya karar vererek kaldım. Resim çalışmalarına devam ederken, 2015'te henüz 3 yaşında olan kızıma çok istediği 3 boyutlu bir Balerin tablosu yaptım.İşte o tablonun fotoğraflarını internette paylaşınca da siparişler de gelmeye başladı. Ve ben o günden sonra dünyada bir ilk olduğunu düşündüğüm, kendi tarzım kabul ettiğim, "Resim üstüne Üç Boyutlu Tablolar" yapmaya devam ettim.Daha önce Marmaris'te birçok karma sergide yer aldım. Tablolarımı genel olarak gerçek doğal malzemeler kullanarak yapıyorum. Bu ilk kişisel sergimde yer alan Kara Kartal Tablosundaki tüyler; Kazakistan'da dönemi gelince tüy atan Kartallar'ın geride bıraktığı tüylerdir. Onları toplayıp tablomda değerlendirdim.Diğer tablolarımda, aynı Kartal tablosu örneği gibi tamamen doğal malzemelerden yapılmıştır."dedi.

Kaynak: Bültenler