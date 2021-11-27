Kara Kartal'ın golcüsü geri döndü! Beşiktaş-Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Yeniden çıkışa geçerek zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu maçta sakatlıktan dönen Batshuayi'ye ilk 11'de şans verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Artık tüm konsantrasyonunu Süper Lig'e verecek siyah-beyazlılar, Giresunspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet alan Kara Kartal'ın zirveyle arasındaki puan farkının artmaması için bu maçı kazanmaktan başka şansı yok.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Gökhan Töre ve Salih Uçan kadroya alınmadı. GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Necip, Umut, Souza, Ghezzal, Pjanic, N'Koudou, Larin, Batshuayi
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara
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