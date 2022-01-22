En sonunda gol geldi! Perdeyi dünya yıldızı açtı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 2 maçtır kazanan Kara Kartal, 3'te 3 yapmanın peşinde. 11 maçtır 3 puana hasret olan ve ligin son sırasına demir atan Malatya için de bu maç çok kritik. Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, sürpriz bir kadro sahaya sürdü. Beşiktaş ilk yarıda net fırsatları cömertçe harcadı. Josef'in sakatlığı can sıktı. Beşiktaş, 61'de yıldız futbolcu Teixeira'nın golüyle öne geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan karşılaşma, soğuk hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

KAR BASTIRABİLİR

Hava sıcaklığı -5 seviyesinde. Kar yağışının olması tahmin ediliyor. Stadın altında ısıtma sistemi olsa da kar yağışı zemini etkileyebilir. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük.

KENAN TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli'nin Alex Teixeira ve Kenan Karaman tercihi dikkat çekti. Karaveli, Oğuzhan'ın yerine Teixeira'yı tercih etmesinin sebebini maçtan sonra açıklayacağını söyledi. Savunma yönü güçlü olan Kenan Karaman'ı da kanatta oynattığını ifade etti.

İlk 11'ler:

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 61 GOL: Batshuayi ceza sahasının sağ kenarından çevirdi. Alex Teixeira arka direkte boşta kaldı. Topu ağlara gönderdi.

Dakika 57: Atiba'nın pasında Batshuayi altıpas içinde boş kaltı. Müsait pozisyonda yaptığı duruş direğin yanından dışarı çıktı.

Dakika 56: Alex Teixeira sarı kart gördü.

Dakika 54: Orta alanda Alex Teixeira topu ceza sahası içindeki Batshuayi'ye göndermek istedi ancak savunma araya girdi.

Dakika 53: Vida savunma arkasına sarkan Alex Teixeira'yı düşündü ancak top hızlı, aut.

Dakika 51: Beşiktaş'ta sol kanattan topu alan Rıdvan ceza sahası içindeki Kenan'a gönderdi, Kenan vuruşunu yapmak istedi pozisyonunu kaybedince sağ kanattan hareketlenen Valentin Rosier'e bıraktı, Rosier, yerden içeri ortaladı ancak savunmada Philip Gameli Awuku araya girdi.

Dakika 51: Beşiktaş üst üste iki tehlikeli atak gerçekleştirdi. Malatya savunması tamamen kapandı.

Dakika 49: Pjanic'in nefis pasında Rıdvan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rıdvan'ın çaprazdan vurduğu şut dışarı çıktı.

Dakika 45: Yeni Malatya-Beşiktaş karşılaşmasında ilk yarı golsüz eşitlikle bitti.

Dakika 43: Sakatlanan Josef'in yerine Atiba girdi. Beşiktaş, 4 dakikayı 10 kişi oynadı.

Dakika 39: Teixeira ile verkaç yapan Josef, sakatlık geçirdi. Oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dakika 36: Rıdvan sol kanattan çok zorluyor. Ceza sahasına çevirdiği topları kalabalık savunma karşılıyor.

Dakika 31: Sol kanattan Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu doğrudan Ertaç'ın üzerine gitti. Dakika 24: DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan topu alan Mustafa Eskihellac çaprazdan vuruşunu yaptı top üst direkten geri döndü.

Dakika 19: İnanılmaz gol kaçtı! Batshuayi'nin topuk vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

Dakika 15: Ghezzal'ın ara pası. Rıdvan'ın ortasında Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 12: Beşiktaş oyunu tamamen Malatya yarı sahasına yıktı. Ertaç kalesinde devşeliyor.

Dakika 10: Ceza sahasına Pjanic'in atılan topta Rıdvan buluştu. Rıdvan penaltı noktasına çevirdi, Kenan vuramadı. Boşta kalan Teixeira zayıf vurdu. Ersin'in kucağında kaldı.

Dakika 6: Bu kez Malatya kontra yakaladı. Dicko'nun sağ çaprazdan şutunda Ersin kurtardı.

Dakika 5: Beşiktaş, Kenan Karaman'la net bir gol şansından faydalanamadı. Boşta kalan topa vuramadı. Top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Sol çaprazdan topu alan Josef içeriye orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

Dakika 1: Beşiktaş maçın hemen başında Malatya ceza sahasına kalabalık geldi. Top uzaklaştırıldı.

Haberler.com - Spor Haberleri