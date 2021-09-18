Kara Kartal'da kadro sil baştan! İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. İlk 4 haftada 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu maçta Sergen Yalçın kalede Mert Günok'a görev verirken sakatlıkları sebebiyle görev alamayacak Welinton ve Vida yerine de Mehmet Topal-Montero ikilisini tercih etti.
Şampiyonlar Ligi dönüşünde Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA 6 YILDIZ KADRODA YOK
Antalyaspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Beşiktaş, Valentin Rosier'in üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İŞTE İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi