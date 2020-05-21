'Kara kara düşünüyorum' demişti, o amcanın sokağa çıkma cezası ödendi
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'Kara kara düşünüyorum' demişti, o amcanın sokağa çıkma cezası ödendi

'Kara kara düşünüyorum' demişti, o amcanın sokağa çıkma cezası ödendi Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası kesilen 68 yaşındaki ayakkabı boyacısının bir vatandaş tarafından kesilen cezası ödendi.

21.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:10

'Kara kara düşünüyorum' demişti, o amcanın sokağa çıkma cezası ödendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için para cezası kesilen 68 yaşındaki ayakkabı boyacısının bir vatandaş tarafından kesilen cezası ödendi.

Malkara ilçesinde ayakkabı boyacısı 68 yaşındaki Ahmet Toygar'a, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağını deldiği için16 Nisan günü 392 lira para cezası kesilmişti. Ahmet Toygar, yediği cezadan 1 ay sonra da 6 saatlik verilen izinde, zamanını ayakkabı boyayarak geçirmişti.

Ankara'da basında çıkan haberi okuyarak üzüntü duyan kongre sektöründe organizasyon yöneticisi Gizem Gökşen Topoğlu, bir yardımseverin cezayı ödemek için yaptığı girişime öncülük etti.

Cezasının ödenmesine sevindiğini ifade eden Ahmet Toygar, "Bu cezayı nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünmüştüm. Makbuzu elime ulaştı, ödeyenden Allah razı olsun" diye konuştu.

'Kara kara düşünüyorum' demişti, o amcanın sokağa çıkma cezası ödendi

Kaynak: İHA

Manşet

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