Kara Havacılık Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tanık beyanları alındı.

Tanık olarak ifadesine başvurulan V.G, olay tarihinde Malatya'da görevli olduğunu, darbe girişiminden 3 gün önce dönemin Ankara Kara Havacılık Taarruz Helikopter Tabur Komutanı Özcan Karacan'ın kendi kışlasına geldiğini söyledi.

Karacan'ı Malatya'ya getiren uçağın ikinci pilotu üsteğmen Erkan Zeybek'i tanığını ifade eden V.G, "Erkan ile sohbet ederken neden geldiklerini sordum. O da Özcan Karacan'ın bir telefon getirdiğini ve alay komutanına vereceğini söyledi." diye konuştu.

Daha sonra Zeybek'le uçuş bölgesine intikal ettiklerinde Özcan Karacan'la karşılaştıklarını anlatan V.G, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karacan'ın kule tarafından geldigˆini go¨rdu¨m. 'Nasılsınız komutanım?' diye sordum. 'Sizin karargah binasında oldugˆunuzu duyduğum ic¸in rahatsız etmemek amacıyla aramadım.' dedim. Bir telefon getirdigˆini so¨yledigˆini hatırlıyorum. Bununla birlikte taarruz taburunun oralarda oldugˆunu ve Ankara'ya do¨neceklerini so¨yledi. Daha sonra da uçağa binip gittiler."

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Karacan, Malatya'ya gidişinin darbe girişimiyle alakalı olmadığını, bunun eğitim kapsamında bir uçuş olduğunu, ayrıca gitmişken alay komutanını da ziyaret ettiğini ileri sürdü.

Duruşmada gizli tanık "Kuşçubaşı"nın ses ve görüntüsü değiştirilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesine başvuruldu.

Gizli tanık Kuşçubaşı, sanıklardan Burak Han İlgün'ün lise yıllarında FETÖ'nün dershanelerine gittiğini ve örgüt evlerinde kalarak ders çalıştığını iddia etti.

"Burak Han'ın, FETÖ'ye sadakati yüksektir." diyen gizli tanık, İlgün'ün Harp Okulu'na örgütün yönlendirmesiyle girdiğini öne sürdü.

Sanık Burak Han İlgün ise gizli tanığın ifadelerine katılmadığını, kendisine iftara atıldığını savundu.

Mahkeme başkanının dosyaya gelen evrakı okumasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.