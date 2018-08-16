Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da yer aldığı 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü yakınında yakalanan ve örgütün sivil imamlarından olduğu iddia edilen Hakan Çiçek'in kardeşi eski kara pilot binbaşı Gökhan Çiçek, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mahkemede, daha önceki savunmasında anlattığı 15 Temmuz'da yaşadıklarını, esasa ilişkin savunmasında da anlatan Çiçek, iddianame ve savcının mütalaasındaki tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

Çiçek, FETÖ/PDY üyeliği iddiasının hiçbir delile dayanmadığını savunarak, bu iddiaları da kabul etmedi.

Darbe planlaması toplantısı yaptığına yönelik iddiaya yönelik ise Çiçek, "Ne askeri birlikte ne de sivil bir ortamda darbe planlaması toplantısına katıldım." dedi.

Çiçek, Güvercinlik kışlasının kontrolünü ele geçirmek için nöbet değişikliği yaptığı iddiasına karşı da astların, amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmek zorunda olduğunu ifade etti. "Nöbetimin değiştirilmesi için benim bir talebim olmamıştır." diyen Çiçek, bunun, amiri albay Muzaffer Kartopu'nun emri olduğunu vurguladı.

Çiçek, darbeye yönelik bir emir vermemişken kışlayı da ele geçiremeyeceğini söyledi.

Sikorsky helikopter ile eğitim uçuşu adı altında keşif uçuşu yaptığına yönelik iddiayı da kabul etmeyen Çiçek, bunun eğitim uçuşu olduğunu iddia etti. Çiçek, uçuşun ilgili makamlarca onaylandığını ancak keşif uçuşu olduğuna dair suç algısı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanlığınca uçuşların durdurulmasına rağmen, hava kuvvetlerine ait Akıncı Üssü'ne "yurtta sulh" parolasıyla inildiği iddiasıyla alakalı da Çiçek, Genelkurmayın uçuşları iptal ettiğini bilmediğini, "yurtta sulh" parolasını da iddianameden öğrendiğini savundu.

Çiçek, Akıncı Üssü'ne yapılan tahliye uçuşu sonrası burada uçuş yapmadığını söyledi.

Suçlamaları reddeden Gökhan Çiçek, "Hakkımdaki iddialar mesnetsiz ve somut delillerden uzak, zan ve iftiralara dayalı, niyet okumaktan ibarettir." diye konuştu.

Çiçek, günlük mesai içindeki faaliyetlerin, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirilip, suç atfedilmeye çalışıldığını ileri sürerek, kimseye karşı "darbe" ya da "sıkıyönetim" ifadelerini dahi kullanmadığını, cebir şiddet uygulamadığını, kimseyi mesaiye çağırmadığını, darbe faaliyetlerine katılmadığını, kanunsuz bir emir almadığını iddia etti.

Aleyhindeki tanık ve sanık beyanlarını da reddeden Çiçek, FETÖ'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Çiçek, tahliye ve beraatinin yanı sıra mal varlığı ve maaş hesabı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını da istedi.

Duruşma yarına ertelendi.