Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da yer aldığı 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski kara pilot albay Gökhan Lütfü Reyhan, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Reyhan, 15 Temmuz'da Türkiye'de değil, görevli olarak Afganistan'da bulunduğunu söyledi.

Yaşananlardan sonra yurda döndüğünde gözaltına alınıp tutuklandığını anlatan Reyhan, yapılan üst aramasında bulunan 1 doların "f" serisi olmadığını savundu. Reyhan, yurt dışı görevlere giden birinin üzerinde dolar bulunmasının normal olduğunu ifade ederek, olmayan bir suça delil üretilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Darbe girişiminde Skorsky tipi helikopter kullanacak pilotlarla ilgili planlama yapıldığı iddiasının da hayal ürünü olduğunu savunan Reyhan, böyle bir planlama yapılmış bile olsa bundan haberi olmadığını iddia etti.

Reyhan, eski yarbay Murat Bolat'ın, alay komutan yardımcısı Halil Gül ve yarbay Özcan Karacan'ın kendisini çağırdığını, yanlarına gittiğinde darbe gecesi havalanacak pilot ve teknisyenlerin hazır olduğunu belirttiklerini ve hazırlanan listede Gökhan Lütfü Reyhan İsmini gördüğünü soruşturma aşamasındaki ifadesinde söylediğini hatırlattı. Sanık Reyhan, bu iddianın doğru olmadığını savunarak Bolat'ın hakkındaki beyanlarını reddetti.

Gizli tanığın aleyhindeki beyanlarını da kabul etmeyen Reyhan, kurmaylık sınavı sorularını önceden aldığı yönündeki iddianın da doğru olmadığını savundu.

Reyhan, cezaevinde yatarken gizli tanığa yönelik yazdığı "Fesat oğlan" şiirini de savunması sırasında okudu.

Gökhan Lütfü Reyhan, savunmasının sonunda tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma yarına ertelendi.