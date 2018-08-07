Kara Havacılık Komutanlığı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarına talimat verdiği iddia edilen sanık eski Kara Havacılık Hava Ulaştırma Grup Komutanı albay Oğuz Yalçın hakim karşısına çıktı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Yalçın, mahkeme huzurundaki ilk beyanlarını tekrarladığını belirterek darbe girişiminde yer almadığını, emir komuta zinciri içinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini iddia etti.

Helikopter pilotlarına talimat verdiğine ilişkin telsiz kayıtlarını kabul etmeyen Yalçın, hakkındaki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile komuta heyetine yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan Yalçın, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik tarafından uyarıldı.

Savunmasının ilk bölümü yaklaşık 4 saat süren Yalçın, yarınki duruşmada kaldığı yerden devam edecek.

Pilotlara "vurun" talimatı vermişti

Öte yandan, iddianamede sanık Oğuz Yalçın'ın, darbe girişimi kapsamında olay gecesi silahlı teğmenlerle Güvercinlik kulesine gelerek kontrolü sağladığı, buradan uçuş güzergahı, hedef ve saldırılara ilişkin emirleri helikopter pilotlarına verdiği ifade edildi.

Uçuş kulesine ait ses kayıtlarına yer verilen iddianamede, Yalçın'ın polis aracının vurulması için helikopterlere talimat verdiğine dikkat çekilerek "Şüpheli Oğuz Yalçın'ın, 15 Temmuz 2016'da saat 23.19'da 'Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra, kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun', 'Vurulsun, vurulsun' şeklinde helikopter pilotlarına telsizden saldırı talimatı verdiği..." tespitine yer verilmişti.

Savcı, 23 Mayıs 2018'de mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Yalçın için 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapis istemişti.