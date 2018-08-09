Kara Havacılık Darbe Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca astsubay Levent Selamoğlu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığını, yapılan değerlendirme sonucu Selamoğlu'nun dosyasının mevcut dava ile birleştirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Böylece Kara Havacılık Komutanlığı darbe davasının sanık sayısı 152'ye yükselmiş oldu.

Savunması alınan sanık Selamoğlu, 1998'de astsubay olarak göreve başladığını, olay tarihinde de Kara Havacılık Komutanlığında teknisyen astsubay olarak görev yaptığını, hakkında açılan dava nedeniyle açığa alındığını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün Skorsky helikopterlerinin bakım ambarında nöbetçi olduğunu ifade eden Selamoğlu, 16 Temmuz 2016'da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın birliği ziyaret edeceğinin söylendiğini, kendisinin buna yönelik hazırlıklar yaptığını dile getirdi.

Çolak'ın kışla ziyareti dolayısıyla helikopterlerin hangar dışında bulunduğunu aktaran Selamoğlu, tabur komutanı eski yarbay Murat Bolat'ın emri olduğu söylenerek helikopterlere biksi silahlarının takıldığını ifade etti.

Kendisine söylenenin aksine Çolak'ın 15 Temmuz'da Kara Havacılık Komutanlığı'na geldiğini bildiren Selamoğlu, akşam saatlerinde helikopterlerin uçuşa başladığını kaydetti.

Helikopterlerin, Çolak'ın denetlemesi kapsamında uçtuklarını düşündüğünü beyan eden Selamoğlu, bu sıralarda darbe girişiminden haberdar olmadığını, yaşananların darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra buna karşı çıktığını iddia etti.

Selamoğlu, "Televizyondan boğaz köprülerinin kapatıldığını ve Ankara'da savaş uçaklarının uçtuğunu gördüm. Terör tehdidi nedeniyle bunların olduğunu düşünürken neler olduğunu anlamak için televizyona baktığımda yaşananların askeri kalkışma olduğunu anladım. Bundan sonra darbe girişimine nasıl engel olabilirim diye düşündüm. Helikopterlere yakıt ikmali yapmama kararı aldım. Uçuştan gelen bir helikopter yakıt ikmali talebinde bulundu. Yakıt tankerini çağırmadım, gelen tankerleri de uçuş olmayacağını söyleyerek diye gönderdim." şeklinde savunma yaptı.

FETÖ mensubu olmadığını ve darbe girişiminde bulunmadığını iddia eden Selamoğlu, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.