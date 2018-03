Kara Harp Okulu Sutasak Ant İçme Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son süreçte yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz her başarı, indirdiğimiz her maske, ülkemize kurulan tezgahın boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Bilhassa Afrin bölgesinde şahit olduğumuz yığınak, tüneller ve mühimmat; asıl hedefin Türkiye olduğunu açıkça ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nin (SUTASAK) ant içme töreni için bir kutlama mesajı gönderdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının subay ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan 27. dönem eğitim programına katılan subay adaylarının her birini tebrik ettiğini belirten Erdoğan, temel askerlik eğitimini tamamlayan, ant içme töreninin ardından önce subaylık anlayışı sonra da takım komutanlığı sevk ve idare eğitimine başlayacak tüm adaylara başarı diledi.

Bugünkü ant içme törenini ordunun personel ihtiyacına yönelik yeni eğitim sisteminin son derece başarılı bir şekilde işlediğinin örneği olarak değerlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin akabinde hayata geçirilen reformların, her alanda meyvesini verdiğine, Silahlı Kuvvetlerin personel, disiplin, eğitim ve nitelik açısından hiç olmadığı kadar güçlendiğine işaret etti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı'yla başladığımız, Zeytin Dalı Harekatı'yla devam ettirdiğimiz yurt dışı terörle mücadele operasyonları, Türkiye'nin milli güvenliğini koruma noktasında hassasiyetini ve kararlığını tüm dünyaya göstermiştir. Son süreçte yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz her başarı, indirdiğimiz her maske, ülkemize kurulan tezgahın boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Bilhassa Afrin bölgesinde şahit olduğumuz yığınak, tüneller ve mühimmat, asıl hedefin Türkiye olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Türkiye'nin bölgesinde istikrar abidesi olarak varlığını devam ettirmesi, 2023 hedeflerinin ardından 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesi, diğer unsurlar yanında ordumuzun gücüne ve dirayetine bağlıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ant içen subay adaylarının omuzlarında taşıdıkları ağır yükün şuuruyla hareket edeceklerine, eğitimlerini başarıyla bitirdikten sonra ordunun onurlu bir mensubu olarak Türkiye'ye en güzel şekilde hizmet vereceklerine inandığını vurgulayarak, "Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olarak her birinize eğitim hayatınızda muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadesini kullandı.