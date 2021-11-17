Kara Harp Okulu Komutanlarından Federasyon Başkanımıza Ziyaret
Kara Harp Okulu Komutanlarından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 17-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 93Kara Harp Okulu Öğr. Alay Komutanı Topçu Albay İsmail ANALI, Savaş-TBE Kısım Amiri Öğ. Albay Serdar ÖZARSLAN ve Yüzbaşı Mehmet Ali ÜLKER Federasyon Başkanımızı ziyaretettiler.
Kara Harp Okulu Komutanlarından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 17-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 93
Kara Harp Okulu Öğr. Alay Komutanı Topçu Albay İsmail ANALI, Savaş-TBE Kısım Amiri Öğ. Albay Serdar ÖZARSLAN ve Yüzbaşı Mehmet Ali ÜLKER Federasyon Başkanımızı ziyaretettiler.
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