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Kara Harp Okulu Komutanlarından Federasyon Başkanımıza Ziyaret

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Kara Harp Okulu Komutanlarından Federasyon Başkanımıza Ziyaret

Kara Harp Okulu Komutanlarından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 17-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 93Kara Harp Okulu Öğr. Alay Komutanı Topçu Albay İsmail ANALI, Savaş-TBE Kısım Amiri Öğ. Albay Serdar ÖZARSLAN ve Yüzbaşı Mehmet Ali ÜLKER Federasyon Başkanımızı ziyaretettiler.

Kara Harp Okulu Komutanlarından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 17-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 93

Kara Harp Okulu Öğr. Alay Komutanı Topçu Albay İsmail ANALI, Savaş-TBE Kısım Amiri Öğ. Albay Serdar ÖZARSLAN ve Yüzbaşı Mehmet Ali ÜLKER Federasyon Başkanımızı ziyaretettiler.

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