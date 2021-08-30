Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6)
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Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6)

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Sancak Devir Teslim Töreni'nden görüntü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Sancak Devir Teslim Töreni'nden görüntü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. (8)

Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6)
Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6)
Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6)
Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
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Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6) - Haberler
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