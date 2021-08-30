Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni(6)
Sancak Devir Teslim Töreni'nden görüntü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.
Sancak Devir Teslim Töreni'nden görüntü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. (8)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu