Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl...

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl...

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti.

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl...

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti.

Kaynak: AA
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