Kara Harp Okulu darbe davasında karar açıklandı
Türkiye'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Türkiye'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık ise beraat etti Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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