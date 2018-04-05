Kara Harp Okulu Darbe Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda (KHO) yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari, 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan tutuksuz sanık E.Y, olay günü mesai sonrasında evine gittiğini, saat 22.00 sıralarında Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını internetten öğrendiğini ve ardından haberleri takip ettiğini anlattı.

Saat 23.00 sıralarında şube müdürü Ünal Sözen'i arayarak durumu sorduğunu, onun da idari şube müdürü Devrim Çamur'un, bütün subayların acilen okula gelmesi yönünde emri olduğunu söylediğini aktaran E.Y, evinden çıkarak aracıyla saat 23.30 sıralarında 4 No'lu nizamiyeden Kara Harp Okulu Komutanlığına giriş yaptığını beyan etti.

E.Y, sabaha karşı dışarıdan bir saldırı durumunda birliğin emniyetini almak maksadıyla nöbet yazılacağı için silah almaları gerektiğinin söylendiğini, bunun üzerine bina ve okul emniyetini almak maksadıyla Anafartalar Taburu'na giderek silah aldığını beyan etti. Herhangi bir suça karışmadığını, silah kullanmadığını, iddianamede geçen suçlamaları kabul etmediğini ileri süren E.Y beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık V.T. de darbe girişiminin yaşandığı gün saat 18.30 sıralarında okuldan çıkarak evine gittiğini, saat 22.45 sıralarında haberlere baktığında, İstanbul'da bulunan köprüye askerlerin çıktığını gördüğünü, terör saldırısı olabileceği yönünde haberler duyduğunu beyan etti.

V.T kısa süre sonra Harp Okulu'nda öğrenci alım faaliyetlerinde görevli kişilerce oluşturulan WhatsApp grubuna, okula gelmeleri yönünde mesaj atılması üzerine devre arkadaşlarını aradığını ve onların gittiklerini öğrenince de okula hareket ettiğini söyledi.

Nizamiyeden giriş yaptıktan sonra odalarına geçmelerinin söylenmesi üzerine odasına geçtiğini belirten V.T, internetten haberlere baktığında Birinci Ordu Komutanı'nın açıklamalarını duyduğunu ve yaşanan olayların bir darbe girişimi olduğunu anladığını, okuldan çıkış yapabilmek için nizamiyeyi aradığını ancak nizamiyelerin kapatıldığını öğrenmesi üzerine mecburen okulda kaldığını savundu.

Sabah saatlerine kadar odasından hiç çıkmadığını, bazı arkadaşlarının silah almaya gittiğini gördüğünü, ancak kendisinin silah almadığını savunan V.T, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık S.A. da üzerine atılı suçları reddederek beraatini istedi.

Duruşmaya, 9 Nisan Pazartesi günü sanık savunmalarıyla devam edilecek.