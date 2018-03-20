Kara Harp Okulu Darbe Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari, 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan emekli albay Bülent B, savunmasında darbe girişimini lanetledi, 15 Temmuz akşamı evinde bulunduğunu, 23.07'de okul personeline atılan mesaiye gelmeleri yönündeki mesaj üzerine gece 00.00 sularında Kara Harp Okuluna gittiğini dile getirdi.

Okula girişten sonra gördüğü albay Ramazan Nazar'ın birlik emniyetine yönelik tedbirler alındığını söylediğini belirten sanık Bülent B, okul komutanının burada bulunmadığını öğrendiğini ve okul komutanlığına sanıklardan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın vekalet ettiğini duyduğunu kaydetti.

Bir süre sonra televizyonlardan darbecilerin bildirisini duyduğunu ve bildirinin darbeciler tarafından oluşturulan "yurtta sulh konseyi" adına okunduğunu anlatan sanık Bülent B, bu emirlerin kanunsuz olduğunu düşünerek konusu suç teşkil eden bir olaya karışmamak için saat 01.45'te okuldan ayrıldığını söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını savunan Bülent B, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Sanıklardan beraat talebi

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan emekli albay Mehmet M, 15 Temmuz 2016'da evindeyken boğaz köprülerinin kapatıldığı yönünde haberleri gördüğünü, bir süre sonra da Başbakan Binali Yıldırım'ın "bir grubun askeri kalkışması" olduğuna dair açıklamalarını dinlediğini anlattı.

İlerleyen saatlerde de okul personelinin bulunduğu WhatsApp grubundan mesaiye çağrıldığını dile getiren sanık Mehmet M, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde Kara Harp Okuluna gittiğini beyan etti.

Okula girişinden sonra odasına gittiğini, bu sırada dışarıdan patlama seslerinin geldiğini ifade eden Mehmet M, bu esnada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından darbe girişimi olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Bir süre sonra okulun emniyeti için silah alınması emri verildiğini, bu emri darbecilerin okula gelmesini engellemek için yapıldığını düşündüğünü ileri süren Mehmet M, gece boyunca silahını hiç kullanmadığını, sabah saatlerinde kışlayı terk edebileceklerinin söylenmesi üzerine evine gittiğini anlattı.

Olay tarihinde okul komutanı olan emekli Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün derdest edilmesi okulda darbeye yönelik faaliyetleri daha sonra öğrendiğini iddia eden sanık Mehmet M, "18 Temmuz Pazartesi mesaiye gittiğimde okul komutanının başına gelenleri ve albay İlhami Polat ile beraberindekilerin darbe girişimine yönelik eylemlerini öğrendim." ifadesini kullandı.

Kendisinin darbeci olmadığını, darbecilerden emir almadığını ve FETÖ ile iltisakı bulunmadığını savunan Mehmet M, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar Mustafa A, Fatih B, Necati D. ve Halil I. da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.