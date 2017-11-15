Kara Harp Okulu Darbe Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemler nedeniyle 75'i tutuklu 239 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşma, sanıklardan Adnan Mumcu'nun savunmasıyla başladı.



Askeri okulda öğrenciyken FETÖ'ye yakın üstlerinin psikolojik baskısına maruz kaldığını ve okuldan atılma aşamasına geldiğini savunan Mumcu, Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra gönüllü olarak iç güvenlik harekat bölgelerinde görev yaptığını, bu dönemde de Genelkurmay Adli Müşavirliğince Ergenekon terör örgütü üyeliği suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını anlattı.



Mumcu, 17-25 Aralık sürecinden sonra hakkında "soruşturmaya gerek olmadığı" kararı verildiğini belirterek, "Ben bu örgütün üyesi değil, tasfiye etmeye çalıştığı, sözde örgüt üyeliği adı altında hakkımda soruşturma başlattığı bir subayım." dedi.



Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz günü saat 23.30 sularında sicil amiri tarafından mesaiye çağrılması üzerine okula gittiğini öne süren Mumcu, şöyle devam etti:



"Tabur komutanı Hasan Hüseyin Ençik, bizi çağırarak, Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğunu, kendilerinin bir görevi olmadığını, okulun güvenliğini alacaklarını söyledi ve bizi nizamiyelere dağıttı. Silah ve mühimmat alarak sekiz kursiyerle minibüse bindirildik, 1 No'lu nizamiyeye geçtik.

Saat 02.00 sularında nizamiyeye beyaz bir minibüs geldi. Kursiyerlerin Celal Dora alanına çağrıldığı söylendi. Kursiyerlerle birlikte bu araca bindim. Celal Dora alanında tabur komutanını gördüm. Beni tekrar 1 No'lu nizamiyeye gönderdi. Bu saatten sonra emrimde kimse olmadan 1 No'lu nizamiyede nöbet tuttum. Nizamiyenin kayıt bölümünde gelişmeleri radyodan takip ettim. Birliğimin darbenin dışında olduğunu düşündüm."



Mumcu, darbe girişiminin ardından bir süre daha görev yaptığını ifade ederek, hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenince izinli bulunduğu Eskişehir'de polise teslim olduğunu söyledi.



İhraç edilmediğini belirten Adnan Mumcu, tahliye ve beraat istedi.



Mumcu, daha önceki ifadesinde "Hasan Hüseyin Ençik bize 'TSK, emir komuta içinde yönetime el koydu.' dedi." şeklindeki beyanını değiştirip, emir komuta ifadesini kullanmadığını iddia etti. Mahkeme başkanının daha önce neden böyle bir ifade verdiğini sorduğu Mumcu, buna cevap vermek istemediğini belirtti.



"Emrin dekandan geldiğini düşündüm"



Sanıklardan öğretmen yarbay Cüneyt Sevim de emir üzerine kışlaya geldiğini, "Tüm personel en seri vasıtayla mesaiye gelecektir." şeklindeki emir mesajını kopyalayarak, kendi şubesinin WhatsApp grubuna da gönderdiğini söyledi.





Dekanlıkta beklerken televizyonda darbe bildirisinin okunduğunu gördüğünde darbeden haberdar olduğunu, o ana kadar darbeyi bilmediğini öne süren Sevim, emniyet gereği silah dağıtılacağının söylenmesi üzerine birinci tabura gittiklerini saat 04.00 sularında silah dağıtıldığını, mühimmatsız bir piyade tüfeğini adı ve silahın seri numarasını kaydettirerek aldığını bildirdi.



Dekanın, saat 05.00 sularında Celal Dora alanında toplanılmasını istediğini ifade eden Sevim, daha sonra yine dekanın talimatıyla dekanlık binasına geçip burada beklediğini, sabah da evine geçtiğini anlattı.



Cüneyt Sevim, dekanlık WhatsApp grubuna gönderilen "Tüm personel en seri vasıtayla mesaiye gelecektir." emri üzerine askerlik mesleğinin gereği olarak okula geldiğini, mesaiye geliş amacının darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını, girişimi okula geldikten sonra dekanlıkta televizyondan öğrendiğini savundu.



Sevim, "Öğretmen yarbay rütbenizle kışla güvenliği için silah almanız normal mi?" sorusuna, "Emrin dekandan geldiğini düşündüm, bu nedenle yadırgamadım." karşılığını verdi.





Halen görevine devam ettiğini belirten sanık, tahliye ve beraat istedi.



Cüneyt Sevim'in savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.