Kara Harp Okulu Darbe Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemlerle ilgili 75'i tutuklu 239 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, dönemin KHO alay komutan yardımcısı eski albay Rafettin Öztürk savunma yaptı.



Alay komutan yardımcılarının idari görevleri yerine getirdiğini belirten Öztürk, 15 Temmuz'da bir hareketlilik olduğu bilgisi üzerine saat 22.00 sıralarında okula geldiğini ve 23.00'te 1 No'lu nizamiyeden kışlaya girdiğini kaydetti.



Bozpark bölgesinde aracını park ettiği sırada KHO kurmay başkanı eski albay İlhami Polat ile karşılaştığını dile getiren Öztürk, neler olduğunu sorduğu Polat'ın, Genelkurmay'dan mesaj geldiğini ve ordunun yönetime el koyduğunu söylediğini öne sürdü.



Öztürk, bunu duyunca şok olduğunu ve Polat'a "Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu devirde böyle bir şey olur mu?" dediğini savundu. Öztürk, Polat'ın ise kendisine, "Biz de gereğini yapıyoruz." dediği yönündeki önceki ifadesini kabul etmedi.



Odasına geçerken eşinin telefonla arayıp lojmanlar bölgesine bomba atıldığını söylediğini aktaran Öztürk, panik haldeki eşini sakinleştirmeye çalışırken yanına yaklaşıp ne olduğunu soran Polat'a eşinin durumunu anlattığını, Polat'ın da kendisine, "Sen niye geldin ki, seni kim çağırdı ki?" dediğini ileri sürdü.



Öztürk, kışlada, başka bir birliğe tayini çıkan Erdoğan Kurt'u okulda gördüğünü ve "Burada ne arıyorsunuz?" diye sorduğunda, "Ne yani taburumu ziyaret edemez miyim?" karşılığını aldığını iddia etti.



Odasında bulunduğu saatlerde kurs tabur komutanı yarbay Dilaver Uysal'ın arayarak içeriye girişine izin verilmediğini ve yardım istediğini söyleyen Öztürk, bunun üzerine girişlerden sorumlu İlhami Polat'ı aradığını ancak tüm ısrarına rağmen Uysal'ın içeri alınmasını sağlayamadığını anlattı.



Gece Uysal'ın telefonla arayarak 27 kişilik bir öğrenci grubunun Ulus'taki Türk Telekom binası, başka bir grubun da Genelkurmay'a götürüldüğünü söylediğini aktaran Öztürk, sevkler konusunda bilgisinin olmadığını Uysal'a ilettiğini öne sürdü. Öztürk, sabah saatlerinde Polat'ın emriyle oluşturulmak istenen 20 kişilik gruba da mani olduğunu savundu.



Öztürk, kursiyerlerin Türk Telekom ve Genelkurmay'a nakli sırasında orada bulunduğu iddiasını da reddetti. Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitim gören kursiyerlerinin Genelkurmay'a sevkine mani olmadığı iddiasını da kabul etmeyen Öztürk, okul komutanı haricinde hiç kimsenin kışla dışına asker sevk edemeyeceğini vurguladı.



Öztürk, çapraz sorgu sırasında, "Darbe girişimini kışlaya geldiğinde öğrendiğini söylüyorsun. Bir albayın görevi sadece oturmak mıdır? Mani olmaya çalışmadın mı?" sorusuna karşılık, "Harp okulunun bu iş için kullanıldığını 03.30 sularında öğrendim." dedi.



Sanık, tayin edilmesine rağmen kışlaya gelmesinin nedeninin sorulması üzerine, "Tayinim çıkmış ama daha ilişik kesmemiştim." yanıtını verdi.



"Muharip görevim yok"



Öğretmen Yüzbaşı Sezgin Erdem de savunmasında psikolog olduğunu, okulda öğretmen yüzbaşı pozisyonunda görev yaptığını ve muharip bir görevi bulunmadığını söyledi.





Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da emir üzerine mesaiye geldiğini savunan Erdem, teşebbüse fiili olarak katılmadığını öne sürdü. Erdem, saat 03.00 sularında silah alma emri verildiğini, bunu amirlerine sorduğunda darbenin karşısında oldukları cevabını aldıklarını iddia etti.





FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını, MASAK raporlarındaki para transferinin alacak verecek ve gün parasından kaynaklandığını savunan Erdem, tahliyesini istedi.



Savunmaların ardından duruşmaya öğle arası verildi.