Kara Harekatının Başladığını Duyurdu

Başbakan Binali Yıldırım, kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlattı. Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmelerin yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD'den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran'ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinden Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi.

Afrin'de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç'le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, "ABD'nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

"SAAT 11.05'TE GÜLBABA MEVKİİNDEN GİRİŞ YAPILDI"

Kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyuran Başbakan, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını da ifade etti. Yaralanan bir Mehmetçik olmadığını ifade eden Yıldırım, harekatın Soçi ve Astana sürecini etkilemeyeceğini de belirtti.

"HAREKAT ÇOK SERİ ŞEKİLDE YAPILACAK"

Başbakan Binali Yıldırım, "Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin'deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur" dedi.

Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli görevler yaptığını hatırlatan Başbakan, "Şimdi de gönüllü olarak bu birliklerden gelenler de kendi ülkelerini korumada gayret gösteriyorlar" diye konuştu. Yıldırım, Özgür Suriye Ordusunun Türk askerinin kontrolünde harekata iştirak ettiğini kaydetti.

Yıldırım, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, "Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz" dedi.

"KİLİS'E 6 ROKET ATILDI"

Başbakan, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis'e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi.

(İHA)