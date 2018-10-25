Kara elmasta kara dönem

GAZİANTEP - Kara elmas olarak bilinen kömür, bu yıl satıcılarını üzüyor. Artan döviz kuru ile birlikte tamamen duran satışlar, kömür satıcılarını kara kara düşündürüyor.

Dövüz kurundaki yükseliş nedeniyle fiyatı artan ithal kömür satıcılarını üzüyor. Artan döviz kuru nedeniyle ton fiyatı da yükselen kömür, satıcılarını karar kara düşündürüyor. Gaziantep Kömürcüler ve Oduncular Sitesi'ndeki esnaf, büyük umutlarla doldurdukları depolarındaki kömürün satılmamasından şikayetçi. Doğalgazın yaygınlaşmasının satışlarına gün geçtikçe darbe vurduğunu belirten Kömür satıcıları, dövizdeki yükselişin de kömür fiyatını arttırdığını, dolayısıyla satışlarının durduğunu söyledi.

Gaziantep'in en büyük Kömür ve Odun esnaflarından olan Murat Kurt geçen sene bu döneme göre işlerinin çok düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 arttı. Geçen sene ton fiyatımız 750 TL iken bu senenin fiyatı bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Bu ithal kömür olduğu için dövizle alınıyor. Nakliyede arttı dolayısıyla bu fiyata da yansıyor. Fiyatlar yüksek olunca vatandaşlarında alım gücü düştü. Vatandaş 1 ton alacağına 500 kilo alıyor" dedi.

"Devletin dağıttığı kömür işimizi bozdu"

Devletin dağıttığı kömürün işlerine olumsuz yansıdığını ifade eden Kurt, "Özellikle devletin dağıttığı kömür işimizi çok bozuyor. Çünkü sadece yoksullar almıyor, 3 katlı evi olanda bu yardımdan yararlanıyor. Daha sonra da bu kömürü kendi aralarında satıyorlar. Bu durum bizim işimizi çok etkiliyor. Zaten doğalgaz yaygınlaştı. Şuanda son çırpınışlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.