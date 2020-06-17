"Kara elmas"ın satışından 5 ayda 74 milyon lira gelir
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"Kara elmas"ın satışından 5 ayda 74 milyon lira gelir

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretime 63 gün ara verilmesine rağmen bu yılın ilk 5 ayında "kara elmas" olarak nitelendirilen kömür satışından 73 milyon 899 bin lira gelir sağlandı.

17.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:05

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretime 63 gün ara verilmesine rağmen bu yılın ilk 5 ayında "kara elmas" olarak nitelendirilen kömür satışından 73 milyon 899 bin lira gelir sağlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü gerçekleştirilen TTK'de, 1 Haziran itibarıyla faaliyete başlandı.

İşçilerin yanı sıra mekanizasyon sistemiyle de üretimin günden güne artırılması hedeflenen TTK'de, gün yüzüne çıkarılan taş kömürü termik santrallerin yanı sıra demir-çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, bu yılın ocak-mayıs döneminde taş kömürü satışından 73 milyon 899 bin lira gelir elde etti.

"TTK'deki kömür satışlarını daha da artırmayı düşünüyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruma yeni alınan 1500 kişinin taş kömürü üretimine katkı sağlamaya başladığını söyledi.

Kuruma alınan işçilerle kömür satışlarında bir değişikliğin meydana geldiğine dikkati çeken Yeşil, "Çatalağzı Termik Santralinin (ÇATES) filtre sorunu nedeniyle üretimine ara verilmesi kurumu da direkt olarak etkiledi. Bizim sözleşmemiz devam ediyor. Çıkardığımız kömürle stok anlamında ÇATES'in ve kurumun sahası doldu. Bu da kömür üretimini stok edemez duruma getirmişti." dedi.

Yeşil, koronavirüs süreci nedeniyle kömür satışının istedikleri düzeyin biraz altında kaldığını belirterek, "Ancak yeni alınan işçilerin üretime katkıları görülmüş oldu. Maddi anlamda rakamlar bizim için yeterli değil, önümüzdeki dönemlerde bu rakamlar daha da yükselecek. TTK'deki kömür satışlarını daha da artırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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