"Kara elmas" diyarı Zonguldak sosyal medya etkinlikleriyle tanıtılacak

Zonguldak'ın turizm potansiyelinin yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla sosyal medyada çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Zonguldak'ın turizm potansiyelinin yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla sosyal medyada çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) yapılan açıklamada, il genelinde turizm sektöründe yapılan ve yapılması planlanan her türlü faaliyet ve organizasyonun belirli bir koordinasyon içerisinde yürütülerek ortak aklın oluşturulması ve kente destinasyon yönetimi bilincinin aşılanması amacıyla 2020 Aralık ayında turizm tanıtım çalışma grubunun kurulduğu bildirildi.

Kentte turizm sektöründeki mevcut işleyişin orta ve uzun vadede destinasyon yönetim sistemine evrilmesini amaçlayan bu yapılanmayla sektöre bütüncül bir bakışın ve planlamanın getirilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, ilk tanıtım çalışmasının sosyal medyada hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışma grubu tarafından kısa sürede yapılan araştırmalar sonrasında tanıtımda kullanılabilecek muhtemel sosyal medya fenomenleri ile müsaitlik durumları da gözetilerek seçenekler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışmaya 'gönüllü' katılacak seyahat tanıtım ekibi olarak 7 ve gastronomi tanıtım ekibi olarak 3 sosyal medya hesabı belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Zaman planlaması dahilinde seyahat grubu çalışmalarının 7-11 Nisan tarihlerinde, gastronomi grubu çalışmalarının ise 9-11 Nisan'da yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Seyahat tanıtım etkinliğine Safranbolu ve Amasra eklenerek Zonguldak'ın bölgedeki önemli turizm noktalarına yakınlığı da vurgulanmak istenmiş ve bütüncül destinasyon yönetim yaklaşımı gözetilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, sosyal medya grubu içinde youtuber, Instagram fenomeni, fotoğrafçı ve bloggerların yer aldığına işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Grubun toplam takipçi sayısı Instagram'da 2,2 milyon, Youtube'da 1,3 milyon olmak üzere toplamda 3,5 milyon gibi büyük bir kitleden oluşmaktadır. Bir destinasyonun turizm potansiyelini tanıtmak için gerçekleştirilen sosyal medya etkinliklerinin faydalı, maliyet etkin ve insanların tercihlerini belirleyici bir etkiye sahip olduğu değerlendirilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz