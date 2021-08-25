Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de

KARA, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARA, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanırken, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı. Kararla birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığında toplam 85 generalin ataması yapıldı.

RAFET DALKIRAN İSTİHBARAT BAŞKANI OLDUResmi Gazete'deki kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 26 amiralin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihparat Başkanı olarak göreve getirilirken, Hava Kuvvetlerinde toplam 30 generalin ataması yapıldı.

Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci