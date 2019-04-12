Kara Delik Görüntüsünü Mümkün Kılan Algoritmanın Mimarı Katie Bouman Kimdir?

Amerika'nın bir numaralı teknoloji üniversitesi MIT çarşamba günü ilk defa elde edilen bir karadelik görüntüsünü paylaşarak bilim dünyasına bir kere daha damgasını vurdu.

Fakat bu kara delik görüntüsü tek bir fotoğraf yerine birçok teleskoptan elde edilen görüntülerin bilgisayar üzerinde birleştirilmesi ile oluşturuldu.

İşte bu görüntülerin birleştirilmesinde kullanılan ana algoritma 29 yaşındaki programcı Katie Bouman'a ait.

Dünyadan 500 milyon trilyon kilometre uzaklıktaki karadeliği tek başına görüntülemek kullanılan teleskobun neredeyse dünyanın kendisi kadar büyük olması gerekiyor. Bunun yerine bilim insanları birden fazla teleskoptan elde edilen veriyi Bouman tarafından kurulan özel bir algoritmayla bir araya getirdi.

Bouman algoritmayı tasarlamaya 3 yıl önce doktora çalışması sırasında başladı ardından MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay zeka Laboratuvarı, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve MIT Haystack Gözlemevi araştırmacılarından oluşan bir ekiple yürütülen projeye liderlik etti.

Antarktika'dan Şili'ye ve Avrupa'ya yayılan birbirine bağlı sekiz teleskoptan oluşan Olay Ufku Teleskobu ile elde edilen veriler Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da iki merkezde toplandı. Daha sonra bu veriler Bouman'ın algoritması tarafından işlendi ve çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılan görüntü ortaya çıktı. Sonuçlar verinin sağlıklı olduğundan emin olmak için dört farklı ekip tarafından analiz edildi.

Görüntünün yayınlanması tüm dünyada heyecanla karşılanırken Bouman'ın ismi sosyal medyada en çok gündem olan isimlerin arasına girdi. Fakat şu anda Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Bouman iki yüzden fazla kişinin çalıştığı ekipteki herkesin kendisiyle eşit takdiri hakettiğini belirtti.

CNN televizyonuna mülakat veren Bouman ekipteki hiç kimsenin bunu tek başına başaramayacağını vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle