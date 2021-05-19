Kara Çarşamba nedir? Kripto paralarda kara çarşamba günü ne oldu? BTC, ETH, DOGE kaç tl oldu?

Kripto para piyasasında sert düşüşlerin ardından Kara Çarşamba günü gündeme geldi. Vatandaşlar kara çarşamba ne demek, nedir? Bugüne neden kara çarşamba denildi merak etti. Kripto para piyasası en düşük dönemlerini yaşıyor. Özellikle bugün yani Çarşamba günü birçok coin düşüş yaşadı. Peki kara çarşamba nedir?

Birçok coin piyasasının düşüş yaşamasından sonra bugün kara çarşamba olarak adlandırıldı. Özellikle Bitcoin'in düşüş yaşamasıyla birlikte diğer altcoinlerde ciddi düşüşler yaşadı. Bunun ardından ekonomistler bugün için kara çarşamba ifadesini kullandı. Peki, Kara Çarşamba nedir? Kripto paralarda kara çarşamba günü ne oldu? BTC, ETH, DOGE kaç tl oldu?

KARA ÇARŞAMBA NE DEMEK, NEDİR?

Kripto para piyasası ciddi düşüş yaşıyor. Özellikle bugün yani Çarşamba günü BTC başta olmak üzere birçok coin düşüş yaşadı. Bunun ardından ekonomistler ve kripto para uzmanları bugün için kara çarşamba ifadesini kullandı. Peki, BTC, ETH, DOGE vb. coinler kaç para oldu, ne kadar düşüş yaşadı şimdi yazalım.

Bazı kripto paralar ve fiyatları:

1 BTC ne kadar : 310.524,36 TL

1 ETH ne kadar : 22.153,6741 TL

1 DOGE ne kadar : 3.85 TL

1 BNB ne kadar : 5,290.32 TL

1 ADA ne kadar : 14.15 TL