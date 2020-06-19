Kara bulutlar böyle yağmur bıraktı
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Kara bulutlar böyle yağmur bıraktı

KARA bulutların şehrin üstüne yağış bıraktığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kara bulutlar böyle yağmur bıraktı
19.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:07
KARA bulutların şehrin üstüne yağış bıraktığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında su baskını oldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kara bulutların yağış bıraktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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