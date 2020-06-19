Kara bulutlar böyle yağmur bıraktı
KARA bulutların şehrin üstüne yağış bıraktığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
19.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:07
KARA bulutların şehrin üstüne yağış bıraktığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında su baskını oldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kara bulutların yağış bıraktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: DHA