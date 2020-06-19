KARA BULUTLAR BÖYLE YAĞMUR BIRAKTI Kara bulutların şehrin üstüne yağış bıraktığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kara bulutların şehrin üstüne yağış bıraktığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında su baskını oldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kara bulutların yağış bıraktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: DHA