"Kara Bela" klibiyle dikkat çekecek - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kara Bela" klibiyle dikkat çekecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Şarkıcı Servet Duran'ın henüz yayınlanmamış yeni parçası "Kara Bela", renkli anlara sahne olan klibiyle de müzikseverlerden tam not almak için gün sayıyor.

Şarkıcı Servet Duran'ın henüz yayınlanmamış yeni parçası "Kara Bela", renkli anlara sahne olan klibiyle de müzikseverlerden tam not almak için gün sayıyor.

Şarkıcı Servet Duran, 3 aydır yoğun çaba harcadığı "Kara Bela" isimli yeni parçasının heyecanını yaşıyor. Bestesi Hamid Nikouar'a, sözleri ise Erol Ünlü'ye ait olan şarkının aranjörlüğünü de Hamid Nikouar üstlendi. Şimdiden dikkatleri çekmeye başlayan klibin yönetmenliğini ise Recep Yenigün yaptı. Yeni şarkısının müzikseverlerle buluşacağı günü heyecanla beklediğini belirten Servet Duran, "3 ay üzerinde titizlikle durduğum projemde müzik sektöründe A klas insanlarla keyifle çalıştım. Yeni şarkımın, yeni yılda uğur getireceğine inanıyorum. Kara Bela yakında tüm müzik platformlarında olacak" dedi. - SAKARYA

Kara Bela klibiyle dikkat çekecek

Kara Bela klibiyle dikkat çekecek

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title