Kara avcılığına muhalefetten 4 kişiye 5 bin 434 lira para cezası

30.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:23

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 4 kişiye 5 bin 434 TL para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Seyrantepe köyü ve Malazgirt yolunda İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven uygulamasında 4915 sayılı Kara Avcılığına Muhalefetten 4 şahsa toplamda 5 bin 434 TL idari para cezası uygulanarak, gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA