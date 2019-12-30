Kara avcılığına muhalefetten 4 kişiye 5 bin 434 lira para cezası
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Kara avcılığına muhalefetten 4 kişiye 5 bin 434 lira para cezası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 4 kişiye 5 bin 434 TL para cezası kesildi.

30.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:23
Kara avcılığına muhalefetten 4 kişiye 5 bin 434 lira para cezası

'in ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 4 kişiye 5 bin 434 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Seyrantepe köyü ve Malazgirt yolunda İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven uygulamasında 4915 sayılı Kara Avcılığına Muhalefetten 4 şahsa toplamda 5 bin 434 TL idari para cezası uygulanarak, gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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