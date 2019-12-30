Kara avcılığına muhalefetten 4 kişiye 5 bin 434 lira para cezası
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 4 kişiye 5 bin 434 TL para cezası kesildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 4 kişiye 5 bin 434 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Seyrantepe köyü ve Malazgirt yolunda İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven uygulamasında 4915 sayılı Kara Avcılığına Muhalefetten 4 şahsa toplamda 5 bin 434 TL idari para cezası uygulanarak, gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi. - BİTLİS