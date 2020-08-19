Kara avcılığı sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos'ta başlayacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Av Komisyonu'nun 2020-2021 av döneminde geçerli olmak üzere kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirlediğini belirtti.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde 2020-2021 av döneminin 22 Ağustos'ta başlayacağını aktaran Ulu, şu bilgileri verdi:

"Avlanma; Bölge Müdürlüğümüze bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde 22 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri içi Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemimden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izini aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir."

Fahrettin Ulu, avcıların, Merkez Av Komisyonu'nun Remi Gazete'de yayımlanan 19 sayılı kararında yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymalarının zorunlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA